Россия создала "комиссариаты" для изъятия техники в оккупации в пользу войск, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Центр национального сопротивления ".

"Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает производить и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в первую очередь террористы пытаются отобрать технику в оккупации, чтобы как можно быстрее передать ее подразделению и не создавать лишнего напряжения на территории России.

"В частности стало известно, что образованные оккупантами "военные комиссариаты" на ВОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск", - пояснили в ЦНС.