UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія стверджує, що знайшла збитий американський дрон поблизу Севастополя

Фото: росіяни заявляють, що знайшли збитий дрон MQ-9 Reaper (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія запевняє, що знайшла дрон США MQ-9 Reaper, який збили винищувачі Су-27 над Чорним морем. Безпілотник нібито виявили у морі за 60 кілометрів від Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ForPost.

"На дно моря опустився підводний робот, який виявив MQ-9 Reaper на глибині близько 850-900 метрів", - цитують пропагандисти співрозмовника з Міноборони РФ.

При цьому видання зазначає, що дрон MQ-9 Reaper нібито виявили за 60 кілометрів від узбережжя Севастополя, де "проходить глибоководна гілка газопроводу "Південний потік"". Там, за словами росіян, чергує військовий корабель.

При цьому росіяни навіть не приховують, що хочуть отримати технології США, які містить збитий безпілотник.

"Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун. Своєю чергою, зазначає він (співрозмовник, - ред.), не виключається сценарій, за якого сили США намагатимуться знищити безпілотник, використовуючи свої засоби до його підняття на поверхню", - заявляються пропагандисти.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж своєю чергою заявила, що не причетна до падіння безпілотника.

Проте сьогодні Європейське командування США опублікувало секретне відео з дрона, на якому зафіксована атака російських Су-27.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикидрониСевастопіль