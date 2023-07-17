Росія страждає від дефіциту контрбатарейних радарів, - британська розвідка

Зазначається, що після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Росії на Запорізькому напрямку генерал-майор Іван Попов стверджував, що однією з головних його скарг була відсутність контрбатарейної боротьби.

"Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії і нанесення по ній ударів, часто власною артилерією. Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко визначати місцезнаходження ворожих гарматних ліній", - зазначають у британській розвідці.

У Міноборони додають, що Росія страждає від зростаючого дефіциту контрбатарейних радарів, особливо сучасних "Зоопарк-1М". Лише невелика частина розгорнутого парку "Зоопарків", ймовірно, залишиться в Україні в робочому стані.

Згідно з відео з відкритих джерел, на початку липня 2023 року в районі 58-ої армії РФ було знищено ще один "Зоопарк".

"Пріоритет, який Попов, очевидно, надавав цій проблемі, підкреслює, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у війні", - додають у Британії.

Зазначимо, що ще навесні британська розвідка повідомляла, що українські військові знищили більшість російських контрбатарейних комплексів. Країні-агресору тяжко відновлювати їхній парк через санкції.

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