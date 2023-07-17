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Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров, - британская разведка

Иллюстративное фото: Россия страдает от дефицита контрбатарейных радаров (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты, которые участвуют в войне против Украины, страдают от дефицита контрбатарейных радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.

Отмечается, что после увольнения с должности командующего 58 общевойсковой армией России на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов утверждал, что одной из главных его жалоб было отсутствие контрбатарейной борьбы.

"Выживание российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро определять местонахождение вражеских пушечных линий", - отмечают в британской разведке.

В Минобороны добавляют, что Россия страдает от растущего дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных "Зоопарк-1М". Лишь небольшая часть развернутого парка "Зоопарков", вероятно, останется в Украине в рабочем состоянии.

Согласно видео из открытых источников, в начале июля 2023 года в районе 58-й армии РФ был уничтожен еще один "Зоопарк".

"Приоритет, который Попов, по-видимому, придавал этой проблеме, подчеркивает, что артиллерия продолжает играть центральную роль в войне", - добавляют в Британии.

Отметим, что еще весной британская разведка сообщала, что украинские военные уничтожили большинство российских контрбатарейных комплексов. Стране-агрессору тяжело восстанавливать их парк из-за санкций.

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