Росія становитиме загрозу протягом наступних кількох років, - Міноборони Німеччини

Він уточнив, що роль стратегії національної безпеки Німеччини не в тому, щоб сказати, хто має виграти війну в Україні.

"Я чітко сказав, що Україна повинна здобути перемогу. Але визначення перемоги у війні може вирішити тільки Україна, а не ми. Це не пов'язано з нашою стратегією безпеки", - сказав міністр.

Також він сказав, що протягом наступних кількох років Росія буде являти собою загрозу. Німеччина, за його словами, не допускає жодних сумнівів з цього приводу.

Підтримка України

Окремо Пітсторіус підкреслив, що Німеччина дійсно підтримує Україну.

"Ми робимо все: ми поставили танки, системи ППО Patriot і IRIS-T, гаубиці, гармати та інші види озброєння. Іноді потрібен час, щоб ухвалити рішення і переконатися, що воно дійсно правильне", - сказав він.

Також він заявив, що його відповідальність разом із партнерами і союзниками - забезпечити і домогтися того, щоб усі підтримували Україну на постійній основі, а не тільки в короткостроковій перспективі.

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

Наприкінці вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійшли вантажівки, термінали супутникового звʼязку

Вчора повідомлялось, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для боротьби проти російської агресії. До нього увійшли захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку і танкові тягачі.