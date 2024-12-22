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Росія становить пряму загрозу безпеці Європи, - Каллас

Фото: високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
Автор: Наталія Гурковська

Росія становить пряму загрозу безпеці Європи. Зокрема, це стосується і гібридних загроз для країн ЄС.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас, пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Росія становить пряму загрозу безпеці Європи, але безпека складається з безлічі різних елементів, які варіюються на сході, півдні, півночі та заході", - сказала вона.

Зокрема, Каллас вказала і на наявність гібридних небезпек з боку Росії.

"Ми бачимо різні гібридні загрози по всій Європі, такі як саботаж, кібератаки, небезпечний тіньовий флот, перешкоди в роботі GPS і пошкодження кабелів", - зазначила Каллас.

 

Загрози для Європи з боку Росії

Країни ЄС і НАТО не вперше говорять про гібридні загрози з боку Росії. Причому сама Каллас висловлювалася з цього приводу вже не один раз. Так, раніше Каллас висловила стурбованість здатністю Росії впливати на демократичні вибори за допомогою сучасних технологій.

Зі свого боку, раніше в Альянсі розповіли, якою може бути реакція на подібні дії Кремля. Виявляється, будь-яка з країн НАТО може попросити захисту від гібридних операцій і кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

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