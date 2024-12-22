Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, - Каллас

Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы. В частности, это касается и гибридных угроз для стран ЕС.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе", - сказала она.
В частности, Каллас указала и на наличие гибридных опасностей со стороны России.
"Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей", - отметила Каллас.
Страны ЕС и НАТО не впервые говорят о гибридных угрозах со стороны России. Причем сама Каллас высказывалась по этому поводу уже ни один раз. Так, ранее Каллас выразила обеспокоенность способностью России влиять на демократические выборы с помощью современных технологий.
В свою очередь, ранее в Альянсе рассказали, какой может быть реакция на подобные действия Кремля. Оказывается, любая из стран НАТО может попросить защиты от гибридных операций и кибератак России. Этот момент регулируется соответствующей статьей Североатлантического договора.
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