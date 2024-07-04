Росія стає найбільшою загрозою для безпеки Європи, - Бербок

"У доступному для огляду майбутньому, Росія залишиться найбільшою загрозою для нашої безпеки і свободи в Європі. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії. Ми цього не обирали. Ми цього не хотіли", - заявила вона.

За словами Бербок, особлива відповідальність щодо цього лежить на Німеччині, яка завдяки своїй політиці щодо Росії повернула собі втрачену довіру.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", - попередив міністр у зв'язку з поточною суперечкою в німецькій коаліції щодо бюджету на 2025 рік.