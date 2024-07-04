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Росія стає найбільшою загрозою для безпеки Європи, - Бербок

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що НАТО має продовжувати підтримувати Україну. Оскільки Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

"У доступному для огляду майбутньому, Росія залишиться найбільшою загрозою для нашої безпеки і свободи в Європі. Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії. Ми цього не обирали. Ми цього не хотіли", - заявила вона.

За словами Бербок, особлива відповідальність щодо цього лежить на Німеччині, яка завдяки своїй політиці щодо Росії повернула собі втрачену довіру.

"Ми не повинні ризикувати цим під час переговорів щодо бюджету", - попередив міністр у зв'язку з поточною суперечкою в німецькій коаліції щодо бюджету на 2025 рік.

Допомога Україні від Німеччини

Від початку повномасштабної війни ФРН надала Україні значну військову допомогу, включно з танками Leopard 2, зенітними комплексами Patriot, САУ PzH 2000 і багатьом іншим.

Нещодавно стало відомо про передачу третьої за рахунком системи Patriot українським військовим. Ця система ППО допоможе Україні ефективно протистояти балістичним ракетам, що застосовуються Росією.

Крім цього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про початок передачі Україні 100 ракет для ЗРК Patriot.

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