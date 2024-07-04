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Россия становится самой большой угрозой для безопасности Европы, - Бербок

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину. Поскольку Россия остается самой большой угрозой для безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"В обозримом будущем, Россия останется самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии. Мы этого не выбирали. Мы этого не хотели", - заявила она.

По словам Бербок, особая ответственность в этом отношении лежит на Германии, которая благодаря своей политике в отношении России вернула себе утраченное доверие.

"Мы не должны рисковать этим в ходе переговоров по бюджету", - предупредил министр в связи с текущим спором в немецкой коалиции по поводу бюджета на 2025 год.

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабной войны ФРГ предоставила Украине значительную военную помощь, включая танки Leopard 2, зенитные комплексы Patriot, САУ PzH 2000 и многое другое.

Недавно стало известно о передаче третьей по счету системы Patriot украинским военным. Эта система ПВО поможет Украине эффективно противостоять баллистическим ракетам, применяемым Россией.

Помимо этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о начале передачи Украине 100 ракет для ЗРК Patriot.

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