Россия становится самой большой угрозой для безопасности Европы, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что НАТО должно продолжать поддерживать Украину. Поскольку Россия остается самой большой угрозой для безопасности Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.
"В обозримом будущем, Россия останется самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе. Запад должен принять меры для защиты свободы и демократии. Мы этого не выбирали. Мы этого не хотели", - заявила она.
По словам Бербок, особая ответственность в этом отношении лежит на Германии, которая благодаря своей политике в отношении России вернула себе утраченное доверие.
"Мы не должны рисковать этим в ходе переговоров по бюджету", - предупредил министр в связи с текущим спором в немецкой коалиции по поводу бюджета на 2025 год.
Помощь Украине от Германии
С начала полномасштабной войны ФРГ предоставила Украине значительную военную помощь, включая танки Leopard 2, зенитные комплексы Patriot, САУ PzH 2000 и многое другое.
Недавно стало известно о передаче третьей по счету системы Patriot украинским военным. Эта система ПВО поможет Украине эффективно противостоять баллистическим ракетам, применяемым Россией.
Помимо этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о начале передачи Украине 100 ракет для ЗРК Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.