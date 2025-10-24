Росія спробувала вдарити дроном по пасажирському поїзду під Краматорськом

"На під'їзді до станції Краматорськ зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником", - ідеться в повідомленні компанії.

В УЗ уточнили, що по поїзду дрон не влучив, але вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох вагонах. Постраждалих унаслідок удару немає.

Посадка пасажирів на поїзд уже у зворотному напрямку пройшла за розкладом. Рейс до Львова вирушив без пригод.

При цьому пошкоджені вагони планують замінити.