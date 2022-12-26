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Росія спробує зробити "темну" Україні наприкінці року: Терехов дав поради харків'янам

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Харків, Понеділок 26 грудня 2022 16:29
Росія спробує зробити "темну" Україні наприкінці року: Терехов дав поради харків'янам Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росія може спробувати зробити для українців темними останні дні 2022 року. Тому харків'янам необхідно дотримуватись кількох порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Він закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на цьому тижні, а також дізнатися, де найближчий "пункт незламності".

"Зробити це можна в Telegram-боті "Харків - твій дім" - @tviyDimKharkivBot. Натиснувши в меню "Об'єкти, що працюватимуть без електропостачання", ви отримаєте посилання на інтерактивну карту міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на ваш гаджет. Там повний список усіх закладів, які працюють без електрики - від пунктів гарячого харчування та ветклінік до джерел водопостачання та магазинів", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав мешканців нашої країни, що Росія може спробувати зробити останні дні 2022 року темними та складними.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, росіяни планують завдати нових масованих ударів по Україні.

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