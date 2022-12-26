Россия попытается сделать "темную" Украине в конце года: Терехов дал советы харьковчанам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

Он призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги на этой неделе, а также узнать, где находятся ближайший "пункт несокрушимости".

"Сделать это можно в Telegram-боте "Харьков - твой дом" - @tviyDimKharkivBot. Нажав в меню "Объекты, которые будут работать без электроснабжения", вы получите ссылку на интерактивную карту города, а также доступ к файлам, которые можно загрузить на ваш гаджет. Там полный список всех заведений, работающих без электричества - от пунктов горячего питания и ветклиник до источников водоснабжения и магазинов", - подчеркнул городской глава.