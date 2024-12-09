Росія спробує зірвати другий саміт миру: Зеленський розкрив плани агресора

"Росія зробить все, буде багато різних пропозицій з різних сторін і країн, щоб припинити можливість життя формули миру та життя саміту миру. І вони зараз із цим працюють", - наголосив президент.

Водночас глава держави запевнив, що Україна не відмовляється від своєї позиції щодо запрошення для Росії на другий саміт миру.

"Ми їх запросимо, але ви побачите, Росія зробить усе, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутнім на другому саміті. Вони не зацікавлені у закінченні війни, Путіна не цікавить мир", - додав Зеленський.