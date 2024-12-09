Россия попытается сорвать второй саммит мира: Зеленский раскрыл планы агрессора

"Россия сделает все, будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни Формулы мира и жизни Саммита мира. И они сейчас с этим работают", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства заверил, что Украина не отказывается от своей позиции по приглашению для России на второй саммит мира.

"Мы их пригласим, но вы увидите, Россия сделает все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Они не заинтересованы в окончании войны, Путина не интересует мир", - добавил Зеленский.