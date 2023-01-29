Росія сподівається затягнути війну, тому маємо пришвидшувати події, - Зеленський

За його словами, західним партнерам необхідно пришвидшити постачання озброєння.

"Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що Україна вже має вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - зазначив він.