Россия надеется затянуть войну, поэтому мы должны ускорять события, - Зеленский

По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.

"Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

"Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", - отметил он.