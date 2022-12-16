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Росія сьогоднішньою атакою намагалася виснажити українську ППО, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Під час масованої ракетної атаки сьогодні, 16 грудня російські війська намагалися виснажити українську ППО. Ворог для цього застосовував авіацію з різних напрямків і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сьогоднішній ракетний обстріл роззосередженими силами противника намагався виснажити протиповітряну оборону, бо була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був ви ведений в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було. Те, про що ми і повідомляли, що вони можуть застосувати отакий максимальний ресурс свій, який можливий на даний момент", - розповіла Гуменюк.

Ракетна атака РФ

Нагадаємо, що в ході масованого ракетного удару по Україні російські війська випустили 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами.

Зазначимо, що лише на столицю було направлено 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми на півдні, сході та у столичному регіоні. Під ударом опинилися Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська та Харківська області.

"Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі, а аварійні відключення світла знову охопили всі регіони.

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