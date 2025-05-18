Залякування України? РФ вночі може випробувати міжконтинентальну ракету з комплексу "Ярс"

Як зазначають у розвідці, з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, Росія в ніч на 19 травня 2025 року планує здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

За даними ГУР, ракета буде оснащена навчальним боєприпасом. А запуск з мобільного ґрунтового комплексу буде здійснити розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення Росії.

Місце запуску - район поблизу населеного пункту Свободний, Свердловської області Росії.

У ГУР зауважили, що дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Що таке "Ярс"

Російський ракетний комплекс "Ярс" (або РС-24 "Ярс") - це стратегічна міжконтинентальна балістична ракета, яка перебуває на озброєнні Ракетних військ стратегічного призначення РФ з 2009 року.

Комплекс створено як модернізовану версію попередніх систем типу "Тополь-М", із покращеними характеристиками проникнення протиракетної оборони.

"Ярс" може нести кілька ядерних боєголовок з індивідуальним наведенням, що ускладнює його перехоплення сучасними системами ППО. Ракета може запускатися як з шахтних пускових установок, так і з мобільних ґрунтових ракетних комплексів, що забезпечує високу маневреність і знижує вразливість до превентивного удару.

Росія активно демонструє цю зброю як символ своєї ядерної потуги, проводячи регулярні навчання і заявляючи про розгортання нових пускових установок.