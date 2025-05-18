Запугивание Украины? РФ ночью может запустить межконтинентальный "Ярс"

Как отмечают в разведке, с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

По данным ГУР, ракета будет оснащена учебным боеприпасом. А запуск с мобильного грунтового комплекса будет осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения России.

Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный, Свердловской области России.

В ГУР отметили, что дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

Что такое "Ярс"

Российский ракетный комплекс "Ярс" (или РС-24 "Ярс") - это стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета, которая находится на вооружении Ракетных войск стратегического назначения РФ с 2009 года.

Комплекс создан как модернизированная версия предыдущих систем типа "Тополь-М", с улучшенными характеристиками проникновения противоракетной обороны.

"Ярс" может нести несколько ядерных боеголовок с индивидуальным наведением, что затрудняет его перехват современными системами ПВО. Ракета может запускаться как с шахтных пусковых установок, так и с мобильных грунтовых ракетных комплексов, что обеспечивает высокую маневренность и снижает уязвимость к превентивному удару.

Россия активно демонстрирует это оружие как символ своей ядерной мощи, проводя регулярные учения и заявляя о развертывании новых пусковых установок.