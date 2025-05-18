Запугивание Украины? РФ ночью может запустить межконтинентальный "Ярс"

Российская Федерация продолжает применять тактику запугивания. В ночь на 19 мая россияне хотят сделать "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Как отмечают в разведке, с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".
По данным ГУР, ракета будет оснащена учебным боеприпасом. А запуск с мобильного грунтового комплекса будет осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения России.
Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный, Свердловской области России.
В ГУР отметили, что дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
Российский ракетный комплекс "Ярс" (или РС-24 "Ярс") - это стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета, которая находится на вооружении Ракетных войск стратегического назначения РФ с 2009 года.
Комплекс создан как модернизированная версия предыдущих систем типа "Тополь-М", с улучшенными характеристиками проникновения противоракетной обороны.
"Ярс" может нести несколько ядерных боеголовок с индивидуальным наведением, что затрудняет его перехват современными системами ПВО. Ракета может запускаться как с шахтных пусковых установок, так и с мобильных грунтовых ракетных комплексов, что обеспечивает высокую маневренность и снижает уязвимость к превентивному удару.
Россия активно демонстрирует это оружие как символ своей ядерной мощи, проводя регулярные учения и заявляя о развертывании новых пусковых установок.
Также в конце марта стало известно, что Россия начала военные учения с применением ракет с ядерными боеголовками. В учениях задействованы межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".
Кроме этого в феврале сообщалось, что РФ проводит учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.