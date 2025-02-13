Росія скоротить видобуток нафти під ударом санкцій США та українських дронів, - Reuters

Як зазначає видання, минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти 180 російських танкерів, у той час як Київ посилив атаки безпілотників, щоб поліпшити свої позиції на переговорах на тлі очікувань, що президент США Дональд Трамп чинитиме тиск на Володимира Путіна, щоб той пішов на припинення війни проти України.

Трамп заявив, що припинення конфлікту є пріоритетом і що він може запровадити нові санкції проти Росії, якщо його мети не буде досягнуто.

Агентство Reuters поговорило з трьома керівниками нафтових компаній і більш ніж з 10 трейдерами, керівниками нафтопереробних заводів і портовими агентами про вплив останніх санкцій.

Три керівники російських нафтових компаній заявили, що реальність зрозуміла: у Росії не буде іншого вибору, окрім як уповільнити видобуток нафти.

За їхніми словами, в Росії зростає надлишок сирої нафти через падіння експорту і скорочення обсягів переробки, що можна вирішити тільки шляхом зниження обсягів виробництва. У Росії мало можливостей для зберігання, і Україна останніми тижнями атакувала деякі з цих об'єктів за допомогою безпілотників.

За словами керівників компаній, скорочення видобутку може початися з невеликих обсягів, оскільки найближчими місяцями видобуток у Росії опуститься нижче 9 млн барелів на добу, але може прискоритися, якщо брак танкерів і перебої в переробці збережуться.

У торгових даних вже спостерігаються ознаки ослаблення експорту сирої нафти.

Обсяги перевалки вантажів із західних російських портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ у січні знизилися на 17% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, свідчать розрахунки Reuters, засновані на даних трейдерів.

Росія більше не розкриває публічно дані про свій експорт.

За три роки війни Росія витримала хвилю за хвилею санкцій, включно зі встановленням G7 цінової межі в 60 доларів за барель на продаж нафти. Санкції США не були спрямовані на те, щоб зупинити російський експорт, а на те, щоб обмежити ціну, за якою Росія може продавати, і гарантувати дотримання правил.

Більшість європейських покупців відмовилися від купівлі, проте Китай та Індія збільшили закупівлі, купуючи нафту зі значною знижкою.

Тіньовий флот

Росія спробувала мінімізувати вплив санкцій, створивши власний танкерний флот, який часто називають "тіньовим флотом", оскільки він не користується західними послугами і страхуванням.

Останні санкції США сильно вдарили по цьому флоту. Вашингтон заявив, що вживає масштабних заходів проти російської енергетичної галузі, ключового джерела доходів Москви.

Вплив виявився швидким: за даними трейдерів, у січні вартість транспортування вантажу з російського тихоокеанського порту Козьміно до Китаю зросла в п'ять разів.

Трейдери і суднові брокери заявили, що санкції призвели до закриття деяких китайських та індійських портів для п'ятої частини флоту.

За словами трейдерів, багато китайських та індійських покупців тепер також наполягають на поставках з використанням танкерів, що не підпадають під санкції, і закуповують більше саудівської, еміратської та іракської нафти.

У результаті російські компанії і трейдери з 10 січня зберігали на суднах 17 млн барелів, що вище нуля на початку року, оцінює Goldman Sachs. У першій половині 2025 року ця цифра може зрости до 50 млн барелів.

За оцінками аналітичної морської компанії Windward, у деяких районах швидкість простою і дрейфу суден, що перевозять російське паливо, зросла на 300%. Багато з них стоять на якорі в Критському морі і водах біля узбережжя Португалії та Мадагаскару.

За словами трейдерів, російські арктичні родовища, що дають понад 300 тисяч барелів на добу, зазнають труднощів із пошуком танкерів і можуть скоротити видобуток.

Москва вже погодилася на зниження обсягів видобутку сирої нафти за угодою з Саудівською Аравією та іншими країнами так званої групи країн-виробників нафти ОПЕК+.

Ці скорочення спрямовані на підтримку нафтових ринків, але вони також скорочують потенційні доходи Москви.

Члени ОПЕК+ планують колективно почати пом'якшення обмежень видобутку з квітня, однак для Росії тепер це може виявитися складніше.

За даними і заявами міністерства фінансів, Путін уже стикається з дефіцитом бюджету, який від початку війни склав понад 100 млрд доларів. Будь-який удар по нафтових доходах безпосередньо впливає на економіку: за даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році нафтові доходи становитимуть 192 млрд доларів.

За даними Мінфіну, доходи федерального бюджету Росії 2024 року становитимуть 383 млрд доларів.

Атаки дронів

Щоденний видобуток нафти в Росії становить близько 9 млн барелів, що вже значно нижче від рекордних 11,25 млн, досягнутих 2019 року, включно з близько 5 млн барелів на добу, призначених для власних нафтопереробних заводів.

Однак із січня зросла кількість атак українських безпілотників, яких зазнали вісім російських нафтопереробних заводів, а також нафтобази та промислові об'єкти.

Атаки вивели з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей, як показали розрахунки Reuters, засновані на даних трейдерів. Як і у випадку з експортом сирої нафти, Росія більше не публікує даних щодо нафтопереробки.

За словами джерел у галузі, знайомих із роботою заводів, великі підприємства, включно з Рязанським, Волгоградським і Астраханським НПЗ, зупинили виробництво палива, і на його відновлення підуть тижні або місяці.

За словами трейдерів, у січні Україна також атакувала обмежені російські сховища нафти, а також трубопроводи і насосні станції, що призвело до перебоїв у постачанні нафти в експортні порти і на нафтопереробні заводи.

За словами трейдерів, один з найбільших портів Росії Усть-Луга на Балтійському морі в січні скоротив відвантаження до чотирирічного мінімуму, задіявши лише половину своїх потужностей, пославшись на проблеми з трубопроводами.

Адаптація до санкцій

З 2022 року Росія нарощує флот надвеликих танкерів для перевезення сирої нафти (VLCC) і середніх танкерів типу Suezmax.

Однією з відповідей на січневі санкції став пошук суден меншого розміру.

Російські нафтові дилери з січня купили щонайменше 12 невеликих танкерів Aframax, щоб розв'язати проблему раптового дефіциту, сказав один судновий брокер, знайомий із транзакціями.

Aframax може перевозити до 800 тисяч барелів, Suezmax - до 1 млн барелів, а VLCC - до 2 млн барелів.

За даними суднових брокерів, закупівлі Росією сприяли зростанню цін на старі танкери класу Aframax, які підскочили приблизно до 40 млн доларів з приблизно 15 млн доларів минулого року.

Водночас, за словами трейдерів, вартість доставки нафти до Китаю на танкері типу Aframax підскочила до 6,5-7,5 млн доларів з 1,5 млн доларів торік, хоча це все ще значно нижче за рекордні 20 млн доларів, зафіксовані під час різкого зростання цін у 2022 році.

Вашингтон заявив, що розглядає збільшення витрат Москви на танкери як перемогу, оскільки це відволікає гроші від війни проти України.

"Зрештою, вони отримають інші судна, інші компанії і так далі", - сказав Аді Імсіровіч, аналітик консалтингової компанії Surrey Clean Energy і колишній нафтотрейдер російського "Газпрому". Він сказав, що в короткостроковій перспективі Росії доведеться пережити більш високі витрати.

Багато аналітиків, включно з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), передбачали різке зниження видобутку нафти в Росії з 2022 року, проте ці прогнози не виправдалися.

Однак один із керівників російської нафтової компанії повідомив агентству Reuters, що рівень складності переробки та продажу нафти став занадто високим. "Усі чекають закінчення цієї війни", - сказав він.