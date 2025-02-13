Россия сократит добычу нефти под ударом санкций США и украинских дронов, - Reuters

Как отмечает издание, в прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против 180 российских танкеров, в то время как Киев усилил атаки беспилотников, чтобы улучшить свои позиции на переговорах на фоне ожиданий, что президент США Дональд Трамп окажет давление на Владимира Путина, чтобы тот пошел на прекращение войны против Украины.

Трамп заявил, что прекращение конфликта является приоритетом и что он может ввести новые санкции против России, если его цели не будут достигнуты.

Агентство Reuters поговорило с тремя руководителями нефтяных компаний и более чем с 10 трейдерами, руководителями нефтеперерабатывающих заводов и портовыми агентами о влиянии последних санкций.

Три руководителя российских нефтяных компаний, заявили, что реальность ясна: у России не будет иного выбора, кроме как замедлить добычу нефти.

По их словам, в России растет избыток сырой нефти из-за падения экспорта и сокращения объемов переработки, что можно решить только путем снижения объемов производства. У России мало возможностей для хранения, и Украина в последние недели атаковала некоторые из этих объектов с помощью беспилотников.

По словам руководителей компаний, сокращение добычи может начаться с небольших объемов, поскольку в ближайшие месяцы добыча в России опустится ниже 9 млн баррелей в сутки, но может ускориться, если нехватка танкеров и перебои в переработке сохранятся.

В торговых данных уже наблюдаются признаки ослабления экспорта сырой нефти.

Объемы перевалки грузов из западных российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в январе снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют расчеты Reuters, основанные на данных трейдеров.

Россия больше не раскрывает публично данные о своем экспорте.

За три года войны Россия выдержала волну за волной санкций, включая установление G7 ценового предела в 60 долларов за баррель на продажу нефти. Санкции США не были направлены на то, чтобы остановить российский экспорт, а на то, чтобы ограничить цену, по которой Россия может продавать, и гарантировать соблюдение правил.

Большинство европейских покупателей отказались от покупки, однако Китай и Индия увеличили закупки, приобретая нефть со значительной скидкой.

Теневой флот

Россия попыталась минимизировать влияние санкций, создав собственный танкерный флот, который часто называют "теневым флотом", поскольку он не пользуется западными услугами и страхованием.

Последние санкции США сильно ударили по этому флоту. Вашингтон заявил, что принимает масштабные меры против российской энергетической отрасли, ключевого источника доходов Москвы.

Влияние оказалось быстрым: по данным трейдеров, в январе стоимость транспортировки груза из российского тихоокеанского порта Козьмино в Китай выросла в пять раз.

Трейдеры и судовые брокеры заявили, что санкции привели к закрытию некоторых китайских и индийских портов для пятой части флота.

По словам трейдеров, многие китайские и индийские покупатели теперь также настаивают на поставках с использованием танкеров, не подпадающих под санкции, и закупают больше саудовской, эмиратской и иракской нефти.

В результате российские компании и трейдеры с 10 января хранили на судах 17 млн баррелей, что выше нуля в начале года, оценивает Goldman Sachs. В первой половине 2025 года эта цифра может вырасти до 50 млн баррелей.

По оценкам аналитической морской компании Windward, в некоторых районах скорость простоя и дрейфа судов, перевозящих российское топливо, возросла на 300%. Многие из них стоят на якоре в Критском море и водах у побережья Португалии и Мадагаскара.

По словам трейдеров, российские арктические месторождения, дающие более 300 тысяч баррелей в сутки, испытывают трудности с поиском танкеров и могут сократить добычу.

Москва уже согласилась на снижение объемов добычи сырой нефти по соглашению с Саудовской Аравией и другими странами так называемой группы стран-производителей нефти ОПЕК+.

Эти сокращения направлены на поддержку нефтяных рынков, но они также сокращают потенциальные доходы Москвы.

Члены ОПЕК+ планируют коллективно начать смягчение ограничений добычи с апреля, однако для России теперь это может оказаться сложнее.

По данным и заявлениям министерства финансов, Путин уже сталкивается с дефицитом бюджета, который с начала войны составил более 100 млрд долларов. Любой удар по нефтяным доходам напрямую влияет на экономику: по данным Международного энергетического агентства, в 2024 году нефтяные доходы составят 192 млрд долларов.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета России в 2024 году составят 383 млрд долларов.

Атаки дронов

Ежедневная добыча нефти в России составляет около 9 млн баррелей, что уже значительно ниже рекордных 11,25 млн, достигнутых в 2019 году, включая около 5 млн баррелей в сутки, предназначенных для собственных нефтеперерабатывающих заводов.

Однако с января возросло количество атак украинских беспилотников, которым подверглись восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, а также нефтебазы и промышленные объекты.

Атаки вывели из строя около 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, как показали расчеты Reuters, основанные на данных трейдеров. Как и в случае с экспортом сырой нефти, Россия больше не публикует данные по нефтепереработке.

По словам источников в отрасли, знакомых с работой заводов, крупные предприятия, включая Рязанский, Волгоградский и Астраханский НПЗ, остановили производство топлива, и на его восстановление уйдут недели или месяцы.

По словам трейдеров, в январе Украина также атаковала ограниченные российские хранилища нефти, а также трубопроводы и насосные станции, что привело к перебоям в поставках нефти в экспортные порты и на нефтеперерабатывающие заводы.

По словам трейдеров, один из крупнейших портов России Усть-Луга на Балтийском море в январе сократил отгрузки до четырехлетнего минимума, задействовав лишь половину своих мощностей, сославшись на проблемы с трубопроводами.

Адаптация к санкциям

С 2022 года Россия наращивает флот сверхбольших танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC) и средних танкеров типа Suezmax.

Одним из ответов на январские санкции стал поиск судов меньшего размера.

Российские нефтяные дилеры с января купили не менее 12 небольших танкеров Aframax, чтобы решить проблему внезапного дефицита, сказал один судовой брокер, знакомый с транзакциями.

Aframax может перевозить до 800 тысяч баррелей, Suezmax - до 1 млн баррелей, а VLCC - до 2 млн баррелей.

По данным судовых брокеров, закупки Россией способствовали росту цен на подержанные танкеры класса Aframax, которые подскочили примерно до 40 млн долларов с примерно 15 млн долларов в прошлом году.

В то же время, по словам трейдеров, стоимость доставки нефти в Китай на танкере типа Aframax подскочила до 6,5-7,5 млн долларов с 1,5 млн долларов в прошлом году, хотя это все еще значительно ниже рекордных 20 млн долларов, зафиксированных во время резкого роста цен в 2022 году.

Вашингтон заявил, что рассматривает увеличение расходов Москвы на танкеры как победу, поскольку это отвлекает деньги от войны против Украины.

"В конце концов, они получат другие суда, другие компании и так далее", - сказал Ади Имсирович, аналитик консалтинговой компании Surrey Clean Energy и бывший нефтетрейдер российского "Газпрома". Он сказал, что в краткосрочной перспективе России придется пережить более высокие издержки.

Многие аналитики, включая Международное энергетическое агентство (МЭА), предсказывали резкое снижение добычи нефти в России с 2022 года, однако эти прогнозы не оправдались.

Однако один из руководителей российской нефтяной компании сообщил агентству Reuters, что уровень сложности переработки и продажи нефти стал слишком высоким. "Все ждут окончания этой войны", - сказал он.