Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ВМС

Так, всього в Чорному морі знаходиться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає 16 ракет. Варто зазначити, що вчора у Чорному морі було чотири такі кораблі.

Тим часом у Середземному морі кількість ракетоносіїв не змінилася. В акваторії продовжують чергувати 9 кораблів, включаючи 5 носіїв "Калібрів". Їхній загальний залп - 72 ракети.