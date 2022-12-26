Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ВМС

Російські війська продовжують тримати у двох морях кораблі-носія ракет "Калібр". У Чорному морі перебувало три таких судна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ВМС України.
Так, всього в Чорному морі знаходиться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає 16 ракет. Варто зазначити, що вчора у Чорному морі було чотири такі кораблі.
Тим часом у Середземному морі кількість ракетоносіїв не змінилася. В акваторії продовжують чергувати 9 кораблів, включаючи 5 носіїв "Калібрів". Їхній загальний залп - 72 ракети.
Нагадаємо, днями в акваторію Чорного моря із Севастопольської бухти вийшли російські носії крилатих ракет "Калібр" - "Буян-М" та "Адмірал Макаров".
Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".
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