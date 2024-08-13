Россия скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и дала ей название "Чапай"

Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай". Она напоминает созданную в Украине турель "Сабля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Свою разработку россияне впервые представили на своем оборонном форуме "Армия-2024" в Москве. Разработка была презентована инвестиционным фондом "Эра", финансирующим российских разработчиков вооружения.

Как свидетельствуют фото с выставки, в своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию созданного в Украине оружия "Сабля". С сентября прошлого года она была допущена к использованию на фронте Вооруженными силами Украины.

Что известно о российском аналоге

Российская версия турели обладает дистанционным управлением по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Оружие адаптировано под разные пулеметы - 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСП "Утес" и "Корд".

Следует заметить, что сейчас речь идет только о выставочном образце "Чапаю". Удалось ли России наладить серийное производство – не известно.

Фото: РФ показала роботизированную турель "Чапай" (t.me/RussianArms)

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что в России на форму Армия-2024 был публично представлен зенитно-ракетный комплекс С-500 Прометей, который якобы может сбивать гиперзвуковые цели.

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