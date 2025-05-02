Росія сконцентрувалась на чотирьох напрямках, бої не вщухають. Яка ситуація на фронті

Найбільш "гарячі" напрямки

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.

На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.

Ситуація на інших ділянках фронту

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції ЗСУ.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення українських оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.