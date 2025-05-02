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Россия сконцентрировалась на четырех направлениях, бои не утихают. Какая ситуация на фронте

Фото: Россия сконцентрировалась на четырех направлениях на фронте на утро 2 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За 1 мая на фронте состоялись 199 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на четырех направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Наиболее "горячие" направления

На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Багатира и Алексеевки.

На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Багатира и Шевченко.

Ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцов.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции ВСУ.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха штурмовал укрепления украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

 

 

Потери РФ в Украине

Всего за 1 мая потери России составили 1110 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.

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