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Росія скликала Раду безпеки ООН для нових звинувачень перед річницею вторгнення

Фото: Росія скликала Радбез ООН (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН з новими звинуваченнями через постачання танків. Воно відбудеться 8 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постпреда РФ при ООН Дмитра Полянського в Telegram.

6 лютого західні країни хочуть провести зустріч із гуманітарними аспектами в Україні, а на 24 лютого запросили засідання РБ з нагоди річниці початку вторгнення.

"Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах нарощування постачання західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - заявив Полянський.

Дипломат також повідомив, що 23 лютого заплановано засідання Ради безпеки щодо відносин ООН-ЄС, яке, вважає він, "явно не омине Україну".

РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про чільність беззаконня, яке створює Росія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації в цілому.

У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.

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