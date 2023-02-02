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Россия созвала Совбез ООН для новых обвинений перед годовщиной вторжения

Фото: Россия созвала Совбез ООН (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Россия созвала заседание Совбеза ООН с новыми обвинениями из-за поставок танков. Оно состоится 8 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского в Telegram.

6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам в Украине, а на 24 февраля запросили заседание СБ по случаю годовщины начала вторжения.

"Мы в долгу не останемся. На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - заявил Полянский.

Дипломат также сообщил, что 23 февраля запланировано заседание Совбеза по отношениям ООН-ЕС, которое, считает он, "явно не обойдется без Украины".

РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш упомянул в Совбезе ООН о главенстве беззакония, который создает Россия.

Напомним, ранее стало известно, что Украина инициировала процесс исключения Российской Федерации из Совбеза ООН и организации в целом.

В МИД Украины подчеркнули, что основанием для такого шага является незаконная узурпация Россией места СССР в Совбезе.

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