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Росія скликає Радбез ООН щодо України: про що говоритимуть

Фото: Росія скликає Радбез ООН щодо України (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Росія ініціювала 9 грудня засідання РБ ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік засідань ООН.

Засідання відбудеться у п'ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Зазначимо, що Росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО та Заходу в Європі.

Нагадаємо, у листопаді Радбез ООН не прийняв резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування "військово-біологічної діяльності" України та США.

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