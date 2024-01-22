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Росія скинула відразу 4 авіабомби на будинки у селі Херсонської області

Ілюстративне фото: Росія скинула авіабомби по Херсонській області 22 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"На одне з сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби", - написав він.

За словами Прокудіна, удар авіабомбами прийшовся по житлових будинках. Деякі оселі було знищено вщент. Однак на щастя постраждалих серед місцевих мешканців немає.

 Фото: Росія скинула відразу 4 авіабомби на будинки у селі Херсонської області (t.me/olexandrprokudin)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

 

22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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