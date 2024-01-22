Росія скинула відразу 4 авіабомби на будинки у селі Херсонської області

Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"На одне з сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби", - написав він.
За словами Прокудіна, удар авіабомбами прийшовся по житлових будинках. Деякі оселі було знищено вщент. Однак на щастя постраждалих серед місцевих мешканців немає.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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