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Россия сбросила сразу 4 авиабомбы на дома в селе Херсонской области

Иллюстративное фото: Россия сбросила авиабомбы по Херсонской области 22 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"На одно из сел в Миловской общине россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы", - написал он.

По словам Прокудина, удар авиабомбами пришелся по жилым домам. Некоторые дома были уничтожены до основания. Однако, к счастью пострадавших среди местных жителей нет.

Фото: Россия сбросила сразу 4 авиабомба на дома в селе Херсонской области (t.me/olexandrprokudin)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

22 января российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадал мужчина.

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