Росія скинула ФАБ на Краматорськ: стало відомо, що потрапило під обстріл (фото)

За даними мерії, під удар потрапив міський розсадник з озеленення. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1975 року народження. Його стан оцінюють як неважкий, постраждалому надано медичну допомогу.

У результаті вибуху пошкоджено щонайменше 10 об’єктів, серед них - житлова будівля, офісні приміщення та господарча техніка.

На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

ФАБ-250 - це радянська авіаційна фугасна бомба загального призначення масою близько 250 кг, з яких приблизно 90-100 кг становить вибухова речовина. Довжина боєприпасу сягає приблизно 1,5 метра, а діаметр корпусу - близько 30 сантиметрів.

Це некерована бомба вільного падіння, яка має низьку точність і часто вражає цивільні об’єкти. Її можуть скидати як зі старих радянських літаків, так і з сучасних російських бомбардувальників, зокрема Су-24, Су-25, Су-30 або Су-34.

Під час вибуху ФАБ-250 створює значну зону ураження уламками та ударною хвилею, яка може поширюватися на відстань до 200 метрів.

Після початку повномасштабної війни Росія регулярно застосовує такі бомби проти українських міст, що призводить до значних руйнувань і численних жертв серед мирного населення.