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Росія скинула авіабомбу на будинки у Донецькій області: є травмовані, фото наслідків

Фото: росіяни обстріляли Селидове, є поранені (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, 13 червня близько 21:10 окупанти  скинули авіабомбу на житловий квартал у місті Селидове. Як зазначають у прокуратурі, росіяни застосували проти мирного населення УМПБ Д-30СМ.

Внаслідок ворожої атаки були поранені шестеро осіб віком від 62 до 93 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й осколкові поранення та забої.

Крім того, пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Фото: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області (t.me/pgo_gov_ua)

Нічний обстріл України

В ніч на 14 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні з використанням "Шахедів" та ракет різних типів. Сили ППО збили 7 з 10 крилатих ракет та усі 17 безпілотників. Також РФ випустила по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М" та один "Кинджал".

ППО працювала у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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