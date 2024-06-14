Россия сбросила авиабомбу на дома в Донецкой области: есть травмированные, фото последствий

Российские оккупанты нанесли удар по городу Селидово Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, 13 июня около 21:10 оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал в городе Селидово. Как отмечают в прокуратуре, россияне применили против мирного населения УМПБ Д-30СМ.
В результате вражеской атаки были ранены шесть человек в возрасте от 62 до 93 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы.
Кроме того, повреждены по меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.
По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)
В ночь на 14 июня российские захватчики нанесли комбинированный удар по Украине с использованием "Шахедов" и ракет разных типов. Силы ПВО сбили 7 из 10 крылатых ракет и 17 беспилотников. Также РФ выпустила по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М" и один "Кинжал".
ПВО работало в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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