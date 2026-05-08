Росія скидає з дронів листівки-гривні з небезпечними QR-кодами в прикордонні

Напередодні 9 травня Росія активізувала скидання агітаційних матеріалів з безпілотників у прикордонних районах України. Листівки імітують гривневі купюри - на них розміщені небезпечні QR-коди та заклики до "спільного святкування дня перемоги".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Що скидають і навіщо
Листівки візуально схожі на гривневі купюри. На них - QR-коди з невідомим вмістом, меседжі, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, та спекуляції на темі Другої світової війни із закликами до "спільного святкування".
Аналогічну тактику з фейковими купюрами Росія вже застосовувала на Сумщині та Харківщині.
Що робити
Центр протидії дезінформації закликає не переходити за підозрілими QR-кодами, не торкатися ворожих агіток і повідомляти про знахідки в поліцію або через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.
У Центрі протидії дезінформації спростували заяви Кремля про нібито готовність Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Там наголосили: російський диктатор насправді не зацікавлений у завершенні війни, а заяви про переговори є маніпуляцією.
Крім того, пропозиція Путіна щодо перемир’я на 9 травня, за оцінками ЦПД, зумовлена не прагненням миру, а неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві напередодні пропагандистського заходу. Таким чином, Кремль намагається приховати власну вразливість під виглядом мирної ініціативи.