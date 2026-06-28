Росія системно атакує АЗС на Сумщині: в ОВА розповіли про ситуацію з пальним

Заходи безпеки та резервні механізми

В ОВА наголошують, що попри атаки, всі автозаправні станції в регіоні працюють у штатному режимі, а дефіциту пального немає.

Метою ворожих обстрілів є зрив роботи екстрених, комунальних служб та забезпечення життєдіяльності громад. Через це керівникам громад доручили тримати під постійним контролем потреби критично важливих служб, завчасно планувати ресурси та оперативно поповнювати резерви пального.

Владою спільно з операторами паливного ринку вже впроваджується низка безпекових заходів, серед яких:

Облаштування фізичного та інженерного захисту об’єктів.

Встановлення антидронових сіток на заправних станціях.

Підготовка мобільних сховищ та алгоритмів дій для персоналу під час повітряної тривоги.

На випадок критичного руйнування стаціонарних АЗС в області вже опрацьовуються резервні варіанти постачання.

Керівництво ОВА спільно з представниками бізнесу готує механізми розгортання мобільних автозаправних станцій для безперебійного забезпечення паливом. Громадян закликають заправлятися у звичному режимі та не піддаватися паніці.