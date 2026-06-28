Россия системно атакует АЗС в Сумской области: в ОВА рассказали о ситуации с бензином

Меры безопасности и резервные механизмы

В ОВА подчеркивают, что, несмотря на атаки, все автозаправочные станции в регионе работают в штатном режиме, а дефицита топлива нет.

Целью вражеских обстрелов является срыв работы экстренных, коммунальных служб и обеспечение жизнедеятельности громад. Поэтому руководителям громад поручили держать под постоянным контролем потребности критически важных служб, заблаговременно планировать ресурсы и оперативно пополнять резервы горючего.

Властями совместно с операторами топливного рынка уже внедряется ряд мер безопасности, среди которых:

Устройство физической и инженерной защиты объектов.

Установка антидроновых сеток на заправочных станциях.

Подготовка мобильных хранилищ и алгоритмов действий для персонала во время воздушной тревоги.

В случае критического разрушения стационарных АЗС в области уже прорабатываются резервные варианты поставки.

Руководство ОВА совместно с представителями бизнеса готовит механизмы развертывания мобильных автозаправочных станций для бесперебойного снабжения топливом. Граждан призывают заправляться в обычном режиме и не поддаваться панике.