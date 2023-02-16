Росія шукає нову тактику для обстрілів, щоб зменшити ракетні витрати, - Подоляк

"Вони (росіяни, - ред.) дійсно шукають іншу тактику для того, щоб якось знизити свої ракетні витрати, тому що їхня ракетна спроможність уже не дуже на високому рівні. Особливо з високоточними ракетами, маються на увазі "Калібри", "Іскандери", "Онікси", - заявив він.

Подоляк додав, що незалежно від того, яку тактику росіяни використовуватимуть, у цьому не буде жодного військового сенсу.

"Зафіксуймо, що росіяни розуміють це. Так само як обстріли Харкова, Запоріжжя, особливо Херсона - це не про війну, це просто про те, щоб знищувати цивільне. Просто про вбивство, усвідомлене вбивство українців", - заявив він.

Радник глави ОП наголосив, що окупанти розуміють, що з військової точки зору, немає жодного сенсу атакувати навіть критичну інфраструктуру України.

"Тому, що вже 15 масована каскадна атака крилатими ракетами не дає бодай чогось із точки зору досягнення результатів, наприклад, заблокаутити нашу енергосистему. Вони сьогодні це теж розуміють. Вони просто б'ють по нас, щоб просто бити", - заявив Подоляк.

Він додав, що росіяни вже не маскують свої злочини в Україні.

"Вони скинули маски, вони вже не маскують, що роблять в Україні, вже не кажуть, що ведуть війну проти армії, якісь військові цілі, якісь "нацисти". Є ще нюанси в пропаганді, але між тим вони кажуть: "Ми просто вас убиваємо. Тому що вже все, вже крапки розставлені, ми, якщо програємо, будемо сидіти в рамках спеціального трибуналу всі на лаві підсудних - хто залишиться в живих", - заявив він.