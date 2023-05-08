Росія шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За інформацією від білоруського підпілля, робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації російського ФСБ та білоруського КГБ, відвідала "Гомельський радіозавод". Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося про те, що на базі цього заводу проводилась доукомплектація дронів.

Як зазначає ЦНС, відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе країні-агресору розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.