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Росія шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі, - ЦНС

Фото: Росія шукає можливість виробництва іранських дронів у Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни розглядують можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від білоруського підпілля, робоча група, яка складалась з іранських інженерів, за організації російського ФСБ та білоруського КГБ, відвідала "Гомельський радіозавод". Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе.

Раніше повідомлялося про те, що на базі цього заводу проводилась доукомплектація дронів.

Як зазначає ЦНС, відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе країні-агресору розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.

Нагадаємо, за даними CNN, іранські дрони Shahed-136, що атакують Україну, створені на вкрадених західних технологіях.

Також раніше ми писали, що іранська влада, за допомогою вантажних суден, за останні шість місяців доставила у Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.

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