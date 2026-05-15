Росія шукає, де керівництво України, але навіть без Банкової країну не здамо, - Зеленський

План ударів по керівництву України

За словами президента, українські спецслужби мають у розпорядженні російські документи, де детально розписані цілі для майбутніх атак у столиці та інших містах країни.

"Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах - по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут - по Банковій. Давно вони виношують цей план - зараз, після Ірану, знов активізувались - шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо", - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що це стосується не лише його особисто, а й інших представників українського військово-політичного керівництва, розвідки та спеціальних служб.

Готовність захищати суверенітет

Голова держави запевнив, що подібні плани ворога та спроби залякування чи знищення керівництва не змінять позиції українського народу.

"Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку - на Банковій чи без Банкової - свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо", - резюмував президент.