Росія сховала ракетоносії після "уроку з "Іванівцем", але є важливий нюанс

"Калібри" заведені в пункти базування разом з їх носіями. Погода абсолютно несприятлива, море роздуває потужний шторм перед суттєвою зміною повітряних фронтів і це і уроки з "Іванівцем" змусили росіян завести фактично всі кораблі в пункти базування. Зараз один в Азовському морі і один - в Чорному, це фактично патрулювання вздовж пункту базування і більше нічого", - розповіла вона.

Чому РФ стала менше використовувати "Калібри"?

Коментуючи питання, чому окупанти стали використовувати менше "Калібри", вона сказала, що ця загадка не дуже і складна.

"Зрозуміло, що забезпечення інфраструктури і обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок зосереджено в Севастополі, перетягнути їм всі ці засоби забезпечення в Новоросійськ, їм все ще не вдається і відповідно через це може бути економія", - зазначила Гуменюк.

Водночас, за словами спікера, хоча тут не варто присипати свою пильність, бо "Калібрів" в них багато".

"Вони споряджені, всі ракетоносії, які є в пунктах базування, готові до застосування - як тільки буде команда, дві три-години вони у відкритому морі, або можуть не чекати цього, а стартувати з самої бухти. Також варто не забувати, що вони можуть застосувати калібри і з акваторії Каспійського моря, така практика в них теж була. Тому ми ретельно відстежуємо обстановку та інформуємо населення", - додала Гуменюк.

Знищення ракетного катера "Івановець"

У ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. Як з'ясувалося пізніше, українські військові успішно атакували російський катер "Івановець" морськими дронами MAGURA V5. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Президент Володимир Зеленський нагородив бійців Головного управління розвідки, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема зі знищення російського ракетного катера "Івановець". Детальніше про цей катер - у матеріалі.