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Росія шість разів вдарила по одному підприємству в Новгороді-Сіверському

03:04 01.09.2026 Вт
1 хв
Тип безпілотників, якими били по підприємству, наразі встановлюють
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)

Увечері 31 серпня росіяни завдали щонайменше шести ударів безпілотниками по одному з підприємств Новгорода-Сіверського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Новгород-Сіверської міської ради Олександра Селіверстова.

За словами Селіверстова, удари зафіксували в проміжку з 23:45 до 23:55 - щонайменше шість безпілотників влучили по одному з місцевих підприємств.

Тип дронів, якими атакували об'єкт, наразі встановлюють.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Ще 25 серпня Росія масовано атакувала Чернігів безпілотниками - лише за кілька хвилин у місті пролунали 10 вибухів, щонайменше двоє людей постраждали. Днем раніше, 24 серпня, окупанти вже вдарили дроном по багатоповерхівці в центрі міста - тоді, за даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.

Днями заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розкрив дані розвідки - за його словами, російське військове керівництво отримало завдання від Кремля спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Український Генштаб уже опрацьовує сценарії відповіді на можливі дії РФ.

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