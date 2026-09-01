Россия шесть раз ударила по одному предприятию в Новгороде-Северском

Вечером 31 августа россияне нанесли по меньшей мере шесть ударов беспилотниками по одному из предприятий Новгорода-Северского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северского городского совета Александра Селиверстова.
По словам Селиверстова, удары зафиксировали в промежутке с 23:45 до 23:55 - по меньшей мере, шесть беспилотников попали по одному из местных предприятий.
Тип дронов, которыми атаковали объект, устанавливают.
Информация о последствиях удара уточняется.
Еще 25 августа Россия массированно атаковала Чернигов беспилотниками - всего за несколько минут в городе прогремели 10 взрывов, по меньшей мере два человека пострадали. Днем ранее, 24 августа, кафиры уже ударили дроном по многоэтажке в центре города - тогда, по данным председателя Черниговской ОВ Вячеслава Чауса, пострадали 20 человек, среди них двое детей.
На днях заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса раскрыл данные разведки - по его словам, российское военное руководство получило задание от Кремля спланировать несколько вариантов возможной операции в направлении Киева и Чернигова. Украинский Генштаб уже прорабатывает сценарии ответа на возможные действия РФ.