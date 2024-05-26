Росія щомісяця втрачає 24000 солдатів заради імперіалістичної манії величі, - Шольц

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це - заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
Фестивалі демократії.
Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.
Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ в Харківській області. Наразі, зокрема, йдуть бої в місті Вовчанськ, але ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.
Водночас росіяни продовжують тиснути в Донецькій області, зокрема на Куп'янському та Краматорському напрямках. Російська армія не полишає спроб захопити місто Часів Яр поблизу окупованого Бахмута.
Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні - читайте в актуальному зведенні Генштабу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.