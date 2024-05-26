UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія щомісяця втрачає 24000 солдатів заради імперіалістичної манії величі, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це - заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

Фестивалі демократії.

Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ в Харківській області. Наразі, зокрема, йдуть бої в місті Вовчанськ, але ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.

Водночас росіяни продовжують тиснути в Донецькій області, зокрема на Куп'янському та Краматорському напрямках. Російська армія не полишає спроб захопити місто Часів Яр поблизу окупованого Бахмута.

Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні - читайте в актуальному зведенні Генштабу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцВійна Росії проти України