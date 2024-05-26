Россия ежемесячно теряет 24000 солдат ради империалистической мании величия, - Шольц

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, в мае российская армия начала наступление в Харьковской области. Сейчас, в частности, идут бои в Волчанске, но ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

В то же время россияне продолжают давить в Донецкой области, в частности, на Купянском и Краматорском направлениях. Российская армия не оставляет попыток захватить город Часов Яр вблизи оккупированного Бахмута.

Подробнее о ситуации на фронте сегодня - читайте в актуальной сводке Генштаба.

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