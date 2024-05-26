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Генштаб: на Куп'янському напрямку активність ворога зросла майже вдвічі

Україна, Неділя 26 травня 2024 20:04
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Генштаб: на Куп'янському напрямку активність ворога зросла майже вдвічі Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

На фронті з початку доби, 26 травня, вже було зафіксовано 83 бойових зіткнень. Водночас на Куп'янському напрямку активність противника сьогодні зросла майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

"Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати нашу оборону. Різко, майже в два рази протягом дня, зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському. Українські війська вживають заходів для утримання позицій та нищать наступальний потенціал ворога", - розповіли в Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ситуація без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківської області сьогодні окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів - ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

На Лиманському напрямку триває бій в районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник, за підтримки авіації, спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

На Времівському напрямку ворог продовжує бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на фронті в Харківській області, де росіяни пішли в наступ.

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