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Росія щомісяця втрачає 24000 солдатів заради імперіалістичної манії величі, - Шольц

Німеччина, Неділя 26 травня 2024 22:58
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Росія щомісяця втрачає 24000 солдатів заради імперіалістичної манії величі, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це - заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі російського президента", - сказав Шольц під час форуму на Фестивалі демократії.

Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, у травні російська армія розпочала наступ в Харківській області. Наразі, зокрема, йдуть бої в місті Вовчанськ, але ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.

Водночас росіяни продовжують тиснути в Донецькій області, зокрема на Куп'янському та Краматорському напрямках. Російська армія не полишає спроб захопити місто Часів Яр поблизу окупованого Бахмута.

Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні - читайте в актуальному зведенні Генштабу.

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Олаф Шольц Війна Росії проти України
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