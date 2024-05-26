Росія щомісяця втрачає 24000 солдатів заради імперіалістичної манії величі, - Шольц

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це - заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі російського президента", - сказав Шольц під час форуму на Фестивалі демократії.

Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.