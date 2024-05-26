Россия ежемесячно теряет 24000 солдат ради империалистической мании величия, - Шольц

Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат. И все это - ради империалистической мании величия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия российского президента", - сказал Шольц во время форума на Фестивале демократии. Напомним, по последним данным украинского Генштаба, российские потери в войне против Украины уже превысили показатель в 500 тысяч солдат. Кроме того, россияне уже потеряли 357 самолетов и 7662 танка.