Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч людей, - ГУР

"Щодня і щомісяця ці заходи (мобілізаційні, - ред.) тривають, і щомісяця близько 20 тисяч осіб мобілізуються. Нещодавно мер Москви Сергій Собянін назвав цікаву цифру - 45 тисяч москвичів, які начебто перебувають на фронті. Перед цим ця цифра була 35 тисяч", - заявив Юсов.

Як відзначив представник ГУР, фактично мер зізнався в тому, що лише за декілька місяців в столиці було додатково мобілізовано близько 10 тисяч людей. Мобілізаційна кампанія в Росії продовжується "в різний спосіб, різними методами".

Водночас Юсов зауважив, що йдеться саме про примусову мобілізацію, однак дітей чиновників й олігархів вона не зачіпає. Переважно мобілізують тих, хто лише нещодавно отримав паспорт.

"Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну", - пояснив представник ГУР.

Зокрема Юсов нагадав про те, що єдиний спосіб російським окупантам зберегти життя - добровільно здатись у полон. Це також є єдиним способом вберегти свою гідність, оскільки означає відмову від виконання злочинних наказів.

Мобілізація в Росії

Нещодавно представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч людей. Це необхідно Росії для того, щоб спробувати втримати тимчасово окуповані території й продовжити воєнний тиск на Україну. Зокрема ворогу необхідний також час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.

Як відзначив Скібіцький, путінський режим не має іншого виходу, у зв'язку з чим загарбники вже давно до цього готуються.

"Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - заявив представник ГУР.