RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, - ГУР

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия (мобилизационные, - ред.) продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч", - заявил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, фактически мэр признался в том, что всего за несколько месяцев в столице было дополнительно мобилизовано около 10 тысяч человек. Мобилизационная кампания в России продолжается "разными способами, разными методами". 

В то же время Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, однако детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто только недавно получил паспорт. 

"Это показатель критериев получения российского паспорта, что создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен на войну", - пояснил представитель ГУР. 

В частности Юсов напомнил о том, что единственный способ российским оккупантам сохранить жизнь - добровольно сдаться в плен. Это также является единственным способом уберечь свое достоинство, поскольку означает отказ от выполнения преступных приказов. 

Мобилизация в России 

Недавно представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле планируют мобилизовать на войну несколько сотен тысяч человек. Это необходимо России для того, чтобы попытаться удержать временно оккупированные территории и продолжить военное давление на Украину. В частности врагу необходимо также время на подготовку солдат и их оснащение. 

Как отметил Скибицкий, путинский режим не имеет другого выхода, в связи с чем захватчики уже давно к этому готовятся. 

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также на России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", - заявил представитель ГУР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине